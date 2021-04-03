Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 3 випуск від 03.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу буде унікальна програма, адже курс перевиховання пройдуть відразу два тата – Максим Стамов і Олександр Андрющенко. Разом зі своїми дружинами та дітьми вони живуть у великому будинку і ні в чому собі не відмовляють. Татусі не звикли напружуватися, тому залюбки переклали всі хатні справи на Аллу та Любу. Поруч із такими чоловіками жінкам ніколи вгору глянути: прибирання, готування, господарство і виховання вісьмох дітей – це все щоденні обов’язки мам. У програмі Хата на тата 2021 все зміниться. Дружини поїдуть на відпочинок, а чоловіки на тиждень залишаться сам на сам з усіма обов’язками. Чи витримає хата, якщо на господарстві відразу два тата? Дивіться у шоу Хата на тата сезон 10 випуск 3 онлайн на СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Олександр Соколюк (ефір від 27 березня 2021)