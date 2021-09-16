Татусі, стережіться! За перевиховання береться реліті Хата на тата 10 сезон. З 2 жовтня на телеканалі СТБ ви станете свідками справжньої школи виживання. У новому сезоні герої отримають магічний дар читати думки та дізнаватися бажання дружин. Ба більше, навіть втілювати їх у життя! Не пропустіть – дивіться реаліті Хата на тата 10 сезон із 02.10.2021 на СТБ.