Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Прем’єра Хата на тата 10 сезон – дивіться з 2 жовтня на СТБ

Хата на тата 10 сезон - що буде у новому сезоні? Анонс нового 10 сезону програми Хата на тата
Дивіться також
Анонсы |Часть 1 |21.10.2020| Сезон 9
Прем’єра Хата на тата 9 сезон – дивіться з 24 жовтня на СТБ...
Промо 2020 |12.10.2020| Сезон 9
Новий сезон Хата на тата 9 сезон стартує скоро на СТБ...
Промо 2018 |26.07.2018| Сезон 7
Прем’єра нового сезону «Хата на тата»! Скоро на СТБ!...
Эксклюзив 2017 |07.06.2018| Сезон 6
«Хата на Тата»: підсумки шести сезонів і одкровення героїв проекту...
Выпуск 2 |Часть 1 |22.08.2017| Сезон 4
Папа-десантник впевнений, що обов’язки по дому для нього простіше простого. Частина ...
Выпуск 2 |Часть 2 |22.08.2017| Сезон 4
Колишній десантник любить гуляти з друзями і не розуміє навіщо одружився. Частина 2 з 4. С...
ПРОМО | 16.09.2021 | Сезон 10

Татусі, стережіться! За перевиховання береться реліті Хата на тата 10 сезон. З 2 жовтня на телеканалі СТБ ви станете свідками справжньої школи виживання. У новому сезоні герої отримають магічний дар читати думки та дізнаватися бажання дружин. Ба більше, навіть втілювати їх у життя! Не пропустіть – дивіться реаліті Хата на тата 10 сезон із 02.10.2021 на СТБ.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send