15 січня о 16:40 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 10 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску стане Володимир Романченко з Маріуполя.

Героєм сьогоднішнього випуску стане Володимир Романченко з Маріуполя. Працює тато водієм маршрутки і переконаний, що такого маршрутника, як він, немає більше ніде у світі. Вова першим дізнається про всі новини, всі плітки, знає всіх, і всі знають його. «Моя маршрутка “найбожевільніша”, тут, як в акваріумі, своє окреме життя, я кожного вислухаю, кожного підтримаю, тут стільки всього можна дізнатися!» ― каже він. Однак у його маршрутці немає місця для дружини Наталі та 5 дітей. Адже Вовка впевнений, що головне в житті ― це настрій та любов пасажирів. Що буде, коли на тата залишаться п’ятеро дітей, теща і дім? Чи зможе він зібрати до садка 5-річного Назара? Що йому влаштує 6-річний бешкетник Ваня? Який талант покаже 7-річна Соня? З ким познайомить татка 14-річна донька Даша? Яку таємницю розповість 22-річний син Влад? І чи догодить нарешті тещі багатодітний зять?

Більше на тему: Зіркові татусі, з яких хочеться брати приклад

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.