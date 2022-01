5 січня о 19:50 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску стане Славік Комиш – завферми із села Домантове Черкаської області.

В ефірі Славік Комиш – завферми із села Домантове Черкаської області. На роботі він директор, його слухають усі корови та доярки. Начальник тато і вдома – все господарство делегує своїй дружині Інні, навіть улюблену свиноматку Машку. Робити руками нічого не може, бо каже, що живе за таймінгом і весь графік у нього розписаний. Але вже сьогодні Славі доведеться прожити за графіком дружини. Яку свиню підсуне батькові його улюблениця Машка, коли дружина поїде? Чим закінчиться новорічний шопінг із двома норовливими донечками? Чи зможе тато приготувати кров’янку до святкового столу?

