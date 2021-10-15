16 жовтня о 16:40 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Михайло з Київської області.

Героєм третього випуску ювілейного сезону «Хата на тата» стане Михайло Бурей з Колонщини, що в Київській області. Працює тато далекобійником, який своєю місією вважає прославляти батьківщину! Кожного іноземного супутника він вчить українських слів. Не втомлюється розповідати про красу української природи: «Ромашки, волошки, корови…». Перед кожним хвалиться українськими стравами. І всіх нових друзів запрошує в Україну! А вдома Мишка місяцями чекають дружина Тетяна, двоє синів і недобудований будинок, де і проживає сім’я. Повертаючись додому, замість того, щоб братися за ремонт, допомагати дружині і займатися вихованням 14-річного Олексія та 2-річного Степана, тато влаштовує собі справжню відпустку: відсипається, наїдається, а потім вирушає «в рейс по сусідах». Тетяна втомилася «рулити вдома». Вона мріє знову відчути себе коханою жінкою за чоловічою спиною, а не «тягловим конем». Який європейський друг приїде в гості до тата? І чим вразить його Україна? Чи будуть діти їсти «салбургер» ― нову страву від тата? І які сюрпризи для героя приготує дворічний Степан? Дивіться сьогодні!

Video: «Хата на тата»-10 випуск 3: Чи впорається тато-далекобійник з обов’язковими завданнями? У 3 випуску 10 сезону проєкту Хата на тата новим героєм стане тато-далекобійник. Чи витримає тато-далекобійник у 3 випуску Хата на тата 10?

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