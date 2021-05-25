22 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 17 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Микола Литвин з Кіровоградської області.

Героєм 17 випуску «Хата на тата»-9 став Микола Литвин – найзапальніший тато міста Долинська Кіровоградської області. Микола впевнений, що музика – це сенс його життя. І немає інструменту або мелодії, які були б йому не до снаги. У своєму місті чоловік – справжня знаменитість, адже без його акомпанементу не проходить жодне свято. Крім того, вранці Микола Павлович працює музичним керівником у дитячому садку, а вночі – диджеєм.

Регулярно перебуваючи серед дітей і тинейджерів, музикант і сам почувається юним та енергійним. Свій вік тато не розголошує. Усі його друзі молодші на 15–20 років. А поки Микола «молодиться», його дружина Олена ― до речі, теж молодша за чоловіка на 16 років – чахне на очах, адже сама тягне весь побут і виховує двох дітей: 9-річного Артема і 14-річну Лізу. Чоловіка в будні важко вдома застати, а у свята – і поготів.

Микола переконаний, що в нього ще все життя попереду, тому відкладає сім’ю і буденні клопоти на майбутнє.

Однак у той момент, коли дружину Миколи Олену проєкт «Хата на тата» відвіз на омріяний відпочинок, диджею стало не так весело! Впродовж тижня затятий гуляка вперше у своєму житті займався домашніми клопотами: приготуванням їжі, вихованням дітей, прибиранням та пранням. А Олена приїхала на відпочинок у прекрасну Одесу! Жінка мала змогу поспілкуватися в улюбленому місті з самим Григорієм Решетником, Тамерланом та Альоною!

А от які обов’язкові завдання чекали лінивого татуся на проєкті «Хата на тата», дізнайтеся в другій частині 17 випуску шоу вже цієї суботи, 29 травня!

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