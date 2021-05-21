22 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Микола Литвин з Кіровоградської області.

Героєм 17 випуску «Хата на тата»-9 стане Микола Литвин – найзапальніший тато міста Долинська Кіровоградської області. Микола впевнений, що музика – це сенс його життя. І немає інструменту або мелодії, які були б йому не до снаги. У своєму місті чоловік – справжня знаменитість, адже без його акомпанементу не проходить жодне свято. Крім того, вранці Микола Павлович працює музичним керівником у дитячому садку, а вночі – диджеєм.

Регулярно перебуваючи серед дітей і тинейджерів, музикант і сам почувається юним та енергійним. Свій вік тато не розголошує. Усі його друзі молодші на 15–20 років. А поки Микола «молодиться», його дружина Олена ― до речі, теж молодша за чоловіка на 16 років – чахне на очах, адже сама тягне весь побут і виховує двох дітей: 9-річного Артема і 14-річну Лізу. Чоловіка в будні важко вдома застати, а у свята – і поготів.

Микола переконаний, що в нього ще все життя попереду, тому відкладає сім’ю і буденні клопоти на майбутнє. Та чи впорається вічно молодий тато, залишившись на тиждень без дружини? І чи так само віртуозно, як музичні інструменти, він опанує черпаки, віники й ганчірки? І скільки ж насправді років Миколі, який запевняє, що «старість» його не бере?

Video: «Хата на тата»-9 випуск 17: чи впорається вічно молодий тато, залишившись на тиждень без дружини? 22 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Новим героєм стане тато-тусовщик

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