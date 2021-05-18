15 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 16 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Армен Казаров з Харкова.

Героєм 16 випуску 9-го сезону став Армен Казаров з Харкова. Вірмен по крові, українець за паспортом, а в душі ― справжня дитина. У свої 33 Армен обожнює дитячі машинки, атракціони, комп’ютерні ігри, а найбільше ― капризувати перед дружиною, вимагаючи до себе уваги. Щодня тато забуває рушник, коли йде до ванни, не знає, де лежать його шкарпетки, просить їсти що дві години. Дружина Віта втомилася няньчитись зі своїм чоловіком, бо має ще трійко дітлахів.

П’ятирічний Адріан — копія свого тата: не може жити без м’яса, комп’ютерних ігор і щоденних капризів. Дев’ятирічний Алексан — вегетаріанець, філософії якого татко-вірменин не розділяє. Чотирирічна Тетянка ― прийомна дівчинка, яку родина вдочерила попри застороги лікарів. І хоч графік турботливої мами 24/7 і без вихідних роками, материнство Віта вважає своїм покликанням. Та окрім супермами всі троє дітей мріють і про супертатка.

І поки тато цілими днями працював на кухні та вчив уроки з дітьми, мама поїхала на відпочинок у самісіньке серце країни — Київ. Уже в перший день жінка каталася на кабріолеті з переможницями проєкту «Супермама»! Після цього матусі поїхали на масаж, у клуб та відпочивали на шопінгу.

А от татусь уже через кілька днів отримав конверт із обов’язковими завданнями:

Познайомити Адріана з вірменською культурою

Поволонтерити з Алексаном у притулку для тварин

Виготовити з Танюшою картину «Моя щаслива сім’я»

Започаткувати сімейну традицію

Знайти спільне хобі з дітьми

Зібрати всіх за одним столом

Так, упоравшись із усіма обов’язковими завданнями проєкту, сім’я Казарових отримала 50 тисяч гривень!

Video: «Хата на тата»-9 випуск 16: чи вдалося шоу перевиховати норовливого тата-вірмена? У 16 випуску 9 сезону проєкту Хата на тата новим героєм став тато-вірменин. Чи витримав тато-вірменин у 16 випуску Хата на тата 9?

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