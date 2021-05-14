15 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 16 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Армен Казаров з Харкова.

Героєм 16 випуску 9-го сезону стане Армен Казаров з Харкова. Вірменин по крові, українець за паспортом, а в душі ― справжня дитина. У свої 33 Армен обожнює дитячі машинки, атракціони, комп’ютерні ігри, а найбільше ― капризувати перед дружиною, вимагаючи до себе уваги. Щодня тато забуває рушник, коли йде до ванни, не знає, де лежать його шкарпетки, просить їсти що дві години. Дружина Віта втомилася няньчитись зі своїм чоловіком, бо має ще трійко дітлахів.

П’ятирічний Адріан — копія свого тата: не може жити без м’яса, комп’ютерних ігор і щоденних капризів. Дев’ятирічний Алексан – вегетаріанець, філософію якого татко-вірменин не розділяє. Чотирирічна Тетянка ― прийомна дівчинка, яку родина вдочерила попри застороги лікарів. І хоч графік турботливої мами 24/7 і без вихідних роками, материнство Віта вважає своїм покликанням. Та окрім супермами всі троє дітей мріють і про супертатка.

Тож, щойно мама поїде, діти покажуть Армену, що таке кавказький темперамент.

Чи впорається татко з недитячим графіком дружини?

Через що проти нього повстануть малі й навіть собака Челсі та кішка Бусинка?

Чому кулінарні забаганки синів доведуть татка до сказу?

І невже він змусить усю родину перейти на вегетаріанство?

Video: «Хата на тата»-9 випуск 16: чи перевиховає проєкт доросле дитя на справжнього тата? 15 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 16 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Новим героєм стане тато-дитя

Більше на тему: Зіркові татусі, з яких хочеться брати приклад

Читайте нас також у Viber і Telegram.