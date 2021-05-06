1 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 15 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Євген Граффі з міста Долинська Кіровоградської області.

Героєм випуску став Євген Граффі з міста Долинська Кіровоградської області. Він стверджує, що є нащадком графського роду, чим дуже пишається. Незважаючи на те, що живе аристократ не в розкішному палаці, а у звичайній квартирі, поводиться він, як справжній вельможа. Двох доньок: 4-річну Катарину і 12-річну Даніелу, ― тато виховує, як майбутніх графинь. Є у «графа» і прислуга. Цю роль виконує дружина Ольга, яка змушена всіляко догоджати чоловікові і задовольняти всі його забаганки.

Євген вважає Ольгу простачкою, без роду і племені, і клює її за відсутність графських манер і вишуканого смаку. Сам «аристократ» побутовими справами не цікавиться, оскільки вважає себе інтелігентом і творчою особистістю. Тому єдине місце, де Євген викладається на повну, ― це урочистості і свята, де він працює відеографом.

Ольга втомилася бути служницею і найбільше хоче, щоб чоловік знову побачив у ній кохану дружину, яку колись оберігав і цінував, як скарб. Та чи зміг Євген Граффі впоратися з графіком своєї дружини?

Мама Ольга зібрала речі й вирушила в найкращу мандрівку у своєму житті! Вона цілий тиждень жила в маєтку під Києвом і почувалася справжньою графинею! Спеціально для неї команда шоу організувала поїздку до столиці, прямісінько на знімальний майданчик її улюбленого серіалу — «Кріпосна»-3.

Тато тим часом уперше в житті готував дітям сніданки, учив з ними уроки та займався господарством. А на третій день важкої роботи отримав конверт із обов’язковими завданнями:

Підготувати Катарину до свята в садочку

Допомогти Даніелі подолати комплекси

Закінчити ремонт на кухні

Розгледіти в дружині графиню.

Всього за тиждень татові вдалося впоратися з усіма обов’язковими завданнями та перевтілитися з надокучливого графа у справжнього чоловіка. Так родина Євгена Граффі виграла від команди проєкту 50 000 гривень!

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