«Хата на тата»-9 випуск 15: чи зробив тато-граф обіцяний ремонт усієї квартири?
1 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 15 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Євген Граффі з міста Долинська Кіровоградської області.
Героєм випуску став Євген Граффі з міста Долинська Кіровоградської області. Він стверджує, що є нащадком графського роду, чим дуже пишається. Незважаючи на те, що живе аристократ не в розкішному палаці, а у звичайній квартирі, поводиться він, як справжній вельможа. Двох доньок: 4-річну Катарину і 12-річну Даніелу, ― тато виховує, як майбутніх графинь. Є у «графа» і прислуга. Цю роль виконує дружина Ольга, яка змушена всіляко догоджати чоловікові і задовольняти всі його забаганки.
Євген вважає Ольгу простачкою, без роду і племені, і клює її за відсутність графських манер і вишуканого смаку. Сам «аристократ» побутовими справами не цікавиться, оскільки вважає себе інтелігентом і творчою особистістю. Тому єдине місце, де Євген викладається на повну, ― це урочистості і свята, де він працює відеографом.
Ольга втомилася бути служницею і найбільше хоче, щоб чоловік знову побачив у ній кохану дружину, яку колись оберігав і цінував, як скарб. Та чи зміг Євген Граффі впоратися з графіком своєї дружини?
Мама Ольга зібрала речі й вирушила в найкращу мандрівку у своєму житті! Вона цілий тиждень жила в маєтку під Києвом і почувалася справжньою графинею! Спеціально для неї команда шоу організувала поїздку до столиці, прямісінько на знімальний майданчик її улюбленого серіалу — «Кріпосна»-3.
Тато тим часом уперше в житті готував дітям сніданки, учив з ними уроки та займався господарством. А на третій день важкої роботи отримав конверт із обов’язковими завданнями:
- Підготувати Катарину до свята в садочку
- Допомогти Даніелі подолати комплекси
- Закінчити ремонт на кухні
- Розгледіти в дружині графиню.
Всього за тиждень татові вдалося впоратися з усіма обов’язковими завданнями та перевтілитися з надокучливого графа у справжнього чоловіка. Так родина Євгена Граффі виграла від команди проєкту 50 000 гривень!
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