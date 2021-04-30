1 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Євген Ґраффі з міста Долинська Кіровоградської області.

Героєм випуску стане Євген Ґраффі з міста Долинська Кіровоградської області. Він стверджує, що є нащадком графського роду, чим дуже пишається. Незважаючи на те, що живе аристократ не в розкішному палаці, а у звичайній квартирі, поводиться він, як справжній вельможа. Двох доньок: 4-річну Катарину і 12-річну Даніелу, ― тато виховує, як майбутніх графинь. Є у «графа» і прислуга. Цю роль виконує дружина Ольга, яка змушена всіляко догоджати чоловікові і задовольняти всі його забаганки.

Євген вважає Ольгу простачкою, без роду і племені, і клює її за відсутність графських манер і вишуканого смаку. Сам «аристократ» побутовими справами не цікавиться, оскільки вважає себе інтелігентом і творчою особистістю. Тому єдине місце, де Євген викладається на повну, ― це урочистості і свята, де він працює відеографом.

Ольга втомилася бути служницею і найбільше хоче, щоб чоловік знову побачив у ній кохану дружину, яку колись оберігав і цінував, як скарб.

Та чи зможе Євген Ґраффі впоратися з графіком своєї дружини? Дивіться зовсім скоро!

Video: «Хата на тата»-9 випуск 15: чи впорається тато-граф із графіком своєї дружини? 1 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Новим героєм стане тато-граф

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