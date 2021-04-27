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«Хата на тата»-9 випуск 14: чи відремонтував тато будинок без дружини ― залізної леді?

27.04.2021

24 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 14 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Ігор Ляшенко ― торговий представник із Куп’янська!

Героєм випуску став торговий представник Ігор Ляшенко з містечка Куп’янськ на Харківщині. Ігорю добряче пощастило, адже він працює під керівництвом своєї дружини. Тим, що його дружина Ксенька ― вона ж і його начальниця Ксенія Юріївна, Ігорьок користується, як може: байдикує на роботі, випрошує понаднормову відпустку, лікарняний і без докорів сумління спихає на жінку свої посадові обов’язки.

Ігор пишається тим, що його Ксенія ― «жінка зі сталевими яйцями», адже за 15 років шлюбу вона придбала йому авто, побудувала будинок і влаштувала на роботу. Свою роль у сім’ї він вбачає в тому, щоб радувати око дружини і любити її. Дружина Ксенія втомилася бути «залізною леді» і хоче, щоб Ігор став, нарешті, самостійною людиною і взяв на себе відповідальність за сім’ю і двох дітей: 15-річного Ігоря та 9-річну Дашу. Та чи впорався Ігор без дружини-начальниці?

Поки мама поїхала у відпустку, тато забув про потреби дітей і чкурнув із друзями кататися на лижах! А мама тим часом жила у величезному будинку в Карпатах! Вона каталася на конях, ходила на спа-процедури та фотосесії. А  ще проєкт «Хата на тата» здійснив її професійну мрію: Ксенії організували зустріч із самим Андрієм Мацолою  ― директором компанії, у якій вона працює! Тато тим часом годував дітей, займався пранням і з ранку до ночі плакав над прибиранням величезного будинку!

На третій день тато отримав конверт із обов’язковими завданнями:

  • Зробити з донькою оригамі для шкільного конкурсу
  • Разом із сином побудувати навіс 
  • Заслужити тещину любов
  • Стати самостійним у роботі.

Впоравшись із усіма обов’язковими завданнями, сім’я Ляшенків виграла від шоу «Хата на тата»  50 тисяч гривень! 

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