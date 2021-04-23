24 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Ігор Ляшенко ― торговий представник із Куп’янська!

Героєм стане торговий представник Ігор Ляшенко з містечка Куп’янськ на Харківщині. Ігорю добряче пощастило, адже він працює під керівництвом своєї дружини. Тим, що його дружина Ксенька ― вона ж і його начальниця Ксенія Юріївна, Ігорьок користується, як може: байдикує на роботі, випрошує понаднормову відпустку, лікарняний і без докорів сумління спихає на жінку свої посадові обов’язки.

Ігор пишається тим, що його Ксенія ― «жінка зі сталевими яйцями», адже за 15 років шлюбу вона придбала йому авто, побудувала будинок і влаштувала на роботу. Свою роль у сім’ї він вбачає в тому, щоб радувати око дружини і любити її. Дружина Ксенія втомилася бути «залізною леді» і хоче, щоб Ігор став, нарешті, самостійною людиною і взяв на себе відповідальність за сім’ю і двох дітей: 15-річного Ігоря та 9-річну Дашу. Чи впорається Ігор без дружини-начальниці? У яку халепу він потрапить по роботі? І чи завоює любов тещі?

Video: «Хата на тата»-9 випуск 14: чи впорається тато-ледар без своєї дружини ― залізної леді? 24 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Новим героєм стане тато-лінивець

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