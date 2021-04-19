17 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 13 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Віктор Мельник — далекобійник з Буковини.

Героєм тринадцятого випуску 9-го сезону «Хати на тата» став Віктор Мельник. Хоч Вітя родом з невеличкого села Іванівців, що на Буковині, та вважає себе справжнісіньким європейцем. Адже об’їздив усю Європу, працюючи там далекобійником. У Віті вільний графік, тож у перервах між поїздками він встигає скуштувати французьких круасанів у Парижі та поніжитися на морському узбережжі Італії. Він упевнений, що жити треба так, як європейці: передовсім відпочинок, а потім уже все інше.

Тим часом його дружині Марічці ніколи і вгору глянути, адже вона ось уже 17 років самотужки веде господарство і виховує трійко діток: 16-річного Богдана, 11-річну Іванку та 9-річну Надійку. Чоловік же додому приїжджає, мов на курорт: п’є пиво з друзями, париться в сауні і влаштовує вдома справжні бенкети для кумів та родичів.

Дружина Марічка втомилася тягти на собі всю сім’ю, адже чоловіка місяцями не буває вдома. Як упорався тато-європеєць з важкою роботою в рідному селі? Та чому проти господаря повстали і кури, і свині, і навіть коза Білка?

Коли тато зрозумів, що його чекає вдома, його дружина вже збиралася на відпочинок разом з учасником 7 сезону шоу «Х-фактор» Тимуром Мазуром! Марічка приїхала до Києва! Її зустрів сам мер міста — Віталій Кличко. Він приготував жінці справжній сюрприз: букет квітів і книжку з власними крилатими висловами.

Також мама вперше в житті відвідала тиждень моди і жила в найкращому пятизірковому готелі міста! А тато тим часом уперше власноруч прав тюлі, займався прибиранням, годував дітей і працював до сьомого поту на господарстві!

На третій день проєкту Віктор отримав конверт з обов’язковими завданнями:

влаштувати батькам день відпочинку;

підтримати вибір сина стати поліцейським;

організувати в селі гурток танців для Іванки;

покращити рівень іноземної мови в Надійки.

Упоравшись з усіма обов’язковими завданнями, сім’я Мельників виграла від проєкту «Хата на тата»-9 50 тисяч гривень!

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