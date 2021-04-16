17 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Віктор Мельник — далекобійник з Буковини!

Героєм тринадцятого випуску 9-го сезону «Хати на тата» стане Віктор Мельник. Хоч Вітя родом з невеличкого села Іванівців, що на Буковині, та вважає себе справжнісіньким європейцем. Адже об’їздив усю Європу, працюючи там далекобійником. У Віті вільний графік, тож у перервах між поїздками він встигає скуштувати французьких круасанів у Парижі та поніжитися на морському узбережжі Італії. Він упевнений, що жити треба так, як європейці, – передовсім відпочинок, а потім уже все інше.

Тим часом його дружині Марічці ніколи і вгору глянути, адже вона ось уже 17 років самотужки пильнує худобу та виховує трійко діток: 16-річного Богдана, 11-річну Іванку та 9-річну Надійку. Чоловік же додому приїжджає, мов на курорт: п’є пиво з друзями, париться в сауні і влаштовує вдома справжні бенкети для кумів та родичів.

Дружина Марічка втомилася тягти на собі всю сім’ю, адже чоловіка місяцями не буває вдома. Як упорається тато-європеєць з важкою роботою в рідному селі? Та чому проти господаря повстануть і кури, і свині, і навіть коза Білка? Дивіться 17 квітня о 17:00 у проєкті «Хата на тата» на телеканалі СТБ!

Video: «Хата на тата»-9 випуск 13: чи впорається тато-європеєць з важкою роботою в рідному селі? 17 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Новим героєм стане тато-європеєць

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