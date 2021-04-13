10 квітня на телеканалі СТБ вийшов 12 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новими героями сімейного реаліті були відразу двоє татів!

Уперше за 10 років існування проєкту два тата разом залишилися на господарстві, а дві мами поїхали відпочивати. Ця унікальна сім’я з села Утконосівка Одеської області. Син Олександр і зять Максим так уже допекли, що бабуся Світлана Михайлівна викликала «Хату на тата». Її дочка Алла і невістка Люба поїхали на незабутній відпочинок. А ось чоловіки залишилися на господарстві, де довелося цілий тиждень працювати в теплицях, доїти кіз, а найцікавіше ― годувати і виховувати вісьмох дітей!

Мам зустріли з квітами та оплесками в сонячній Одесі, у п’ятизірковому готелі! Алла і Люба жили весь тиждень на морському узбережжі, ходили в найкращі салони краси та ресторани міста і потрапили за лаштунки до топової артистки країни — Олі Полякової! Матусі мали змогу сам на сам поспілкуватися зі знаменитістю та від усієї душі відірватися на концерті!

А тим часом два татка взагалі не встигали за графіком мам. Саме тому щоранку о 6 годині бабуся Світлана Михайлівна криками будила ледачих татусів! Сніданок, прибирання, садочок і школа — уся відповідальність за вісьмох дітей лягла на них. Однак і діти, і бабуся відмовлялися їсти ті страви, які готували Максим і Саша. Навіть правильно зібрати врожай для лінивців було надскладним завданням!

На третій день проєкту татусі отримали конверт з обов’язковими завданнями:

навчити Артемка, Ангеліну та Андріану їздити на велосипедах;

вивчити табличку множення з Кирилом та Аріаном;

взяти участь у конкурсі «Найкращий тато» з Віталіною і Сонею;

навчити Богдана кермувати автівкою;

подбати про здоров’я мам;

звозити дітей на море.

Так два татки весь тиждень збирали урожай, годували дітей та плакали над важким графіком мам. Проте, впоравшись із усіма завданнями, родина з Утконосівки виграла на проєкті 50 тисяч гривень!

Video: «Хата на тата»-9 випуск 12: Чому двоє татусів заплакали з 8 дітьми? У 12 випуску 9 сезону проєкту Хата на тата новими героями стали двоє татусів з Одеси. Чи впоралися тати з завданнями у 12 випуску Хата на тата 9?

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