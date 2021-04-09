«Хата на тата»-10 випуск 4: Продовження пригод Льолека і Болека в їхньому персональному дитячому садку
09.04.2021
10 квітня о 16:45 на телеканалі СТБ вийде 4 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новими героями сімейного реаліті стали відразу два тата!
Уже цієї суботи не пропустіть продовження пригод Льолека і Болека в їхньому персональному дитячому садку. Адже вперше в історії «Хати на тата» на господарстві залишилися не один, а два героя. Зять і син так допекли, що мама-теща відправила їх у проєкт на перевиховання. Дочка Алла і невістка Люба отримали заслужений відпочинок, про який мріяли роками. А Максиму й Саші залишилися вісім дітей, кози, теплиці і бабуся.
У 4 випуску «Хата на тата»-10 ви дізнаєтеся:
- Чи осилять татки такий графік мам?
- Чому діти влаштують їм справжній страйк?
- Як Максим доведе Сашу до сліз? І чому зрештою плакатиме сам?
- Скільки обов’язкових завдань отримають тати на двох? І чому пересваряться?
Це справжній виклик для команди проєкту!
Video: «Хата на тата»-10 випуск 4: Продовження пригод Льолека і Болека в їхньому персональному дитячому садку
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