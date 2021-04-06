3 квітня на телеканалі СТБ вийшов 3 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новими героями сімейного реаліті стали відразу двоє татів!

Уперше за 10 років існування проєкту два тата разом залишилися на господарстві, а дві мами поїхали відпочивати. Ця унікальна сім’я з села Утконосівка Одеської області. Син Олександр і зять Максим так уже допекли, що бабуся Світлана Михайлівна викликала «Хату на тата». Її дочка Алла і невістка Люба поїхали на незабутній відпочинок. А ось чоловіки залишилися на господарстві, де довелося цілий тиждень працювати в теплицях, доїти кіз, а найцікавіше ― годувати і виховувати вісьмох дітей!

Цього тижня мам зустріли з квітами та оплесками в сонячній Одесі, у п’ятизірковому готелі! Алла і Люба жили весь тиждень на морському узбережжі, ходили в найкращі салони краси та ресторани міста і потрапили за лаштунки до топової артистки країни — Олі Полякової! Матусі мали змогу сам на сам поспілкуватися зі знаменитістю та від усієї душі відірватися на концерті!

А тим часом два татка взагалі не встигали за графіком мам! Саме тому щоранку о 6 годині бабуся Світлана Михайлівна криками будила ледачих татусів! Сніданок, прибирання, садочок і школа — уся відповідальність за вісьмох дітей лягла на них. Однак і діти, і бабуся відмовлялися їсти ті страви, які готували Максим і Саша. Навіть правильно зібрати врожай для лінивців було надскладним завданням!

Та що буде з татками, коли вони вперше побачать список обов’язкових завдань? Дивіться продовження вже цієї суботи, 10 квітня, о 17:00 на телеканалі СТБ!

Video: Як виживали 8 дітей з двома лінивими татусями в 3 випуску «Хата на тата»-10? У 3 випуску 10 сезону проєкту Хата на тата новими героями стали двоє татусів з Одеси. Чи впорався тато з завданнями у 3 випуску Хата на тата-10?

Більше на тему: Зіркові татусі, з яких хочеться брати приклад

Читайте нас також у Viber і Telegram.