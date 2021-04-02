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Що робитимуть два тата, коли разом залишаться на господарстві в 3 випуску «Хата на тата»-10?

02.04.2021

3 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новими героями сімейного реаліті стануть відразу двоє татів!

Уперше за 10 років існування проєкту два тата разом залишаться на господарстві, а дві мами поїдуть відпочивати. Ця унікальна сім’я з села Утконосівка Одеської області. Син Олександр і зять Максим так уже допекли, що бабуся Світлана Михайлівна викликала «Хату на тата». Її дочка Алла і невістка Люба поїдуть на незабутній відпочинок. А ось чоловіки залишаться на господарстві, де доведеться цілий тиждень працювати в теплицях, доїти кіз, а найцікавіше ― годувати і виховувати вісьмох дітей!

Video: Що робитимуть два тата, коли разом залишаться на господарстві в 3 випуску «Хата на тата»-10?

3 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 10 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 3 випуску Хата на тата-10 стануть відразу двоє татів

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