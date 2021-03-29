Як тато-свято осоромився перед сусідами у 2 випуску «Хата на тата»-10?
27 березня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Олександр ― тато з Кіровоградської області.
На батьківщині Михайла Поплавського живе Олександр Сокалюк ― тато, у якого що не день, то свято. Саша досі святкує Новий рік і каже, що ялинку не розбере до Великодня, бо в оселі завжди повинна бути святкова атмосфера. Тато святкує навіть день пасічника, день футболу і день Нобеля. Він упевнений, що отримає Нобелівську премію, тому намагається вже заздалегідь святкувати.
Навіть роботу звичайним таксистом Саша перетворив на розвагу. Встановив у машині караоке і каже, що продовжує справу Ігоря Кондратюка. Якщо пасажири добре співають, везе безкоштовно. Дружина ж хоче, щоб чоловік відчув на собі її щоденні сірі будні і нарешті став справжнім батьком для 14-річного Миколи і 3-річного Максима.
Та коли дружина поїхала на відпочинок, святковий стіл довелося готувати самому! І синочки, і сусіди ледь дочекалися святкової вечері! І поки тато крутився, як вуж, зі своїми гостями на Меланку, мама тим часом відпочивала у прекрасних Карпатах! А вже на третій день Олександр ознайомився з основними завданнями:
- Зібрати родину на ще одну святкову вечерю.
- Стати для Колі справжнім батьком.
- Відучити Максима від пляшечки.
- Створити дружині куточок для самореалізації.
Упоравшись із усіма завданнями, Олександр довів дружині та дітям, що він справді змінився! Саме тому родина Сокалюків отримала довгоочікуваний виграш ― 50 тисяч гривень!
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