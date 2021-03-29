27 березня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Олександр ― тато з Кіровоградської області.

На батьківщині Михайла Поплавського живе Олександр Сокалюк ― тато, у якого що не день, то свято. Саша досі святкує Новий рік і каже, що ялинку не розбере до Великодня, бо в оселі завжди повинна бути святкова атмосфера. Тато святкує навіть день пасічника, день футболу і день Нобеля. Він упевнений, що отримає Нобелівську премію, тому намагається вже заздалегідь святкувати.

Навіть роботу звичайним таксистом Саша перетворив на розвагу. Встановив у машині караоке і каже, що продовжує справу Ігоря Кондратюка. Якщо пасажири добре співають, везе безкоштовно. Дружина ж хоче, щоб чоловік відчув на собі її щоденні сірі будні і нарешті став справжнім батьком для 14-річного Миколи і 3-річного Максима.

Та коли дружина поїхала на відпочинок, святковий стіл довелося готувати самому! І синочки, і сусіди ледь дочекалися святкової вечері! І поки тато крутився, як вуж, зі своїми гостями на Меланку, мама тим часом відпочивала у прекрасних Карпатах! А вже на третій день Олександр ознайомився з основними завданнями:

Зібрати родину на ще одну святкову вечерю.

Стати для Колі справжнім батьком.

Відучити Максима від пляшечки.

Створити дружині куточок для самореалізації.

Упоравшись із усіма завданнями, Олександр довів дружині та дітям, що він справді змінився! Саме тому родина Сокалюків отримала довгоочікуваний виграш ― 50 тисяч гривень!

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