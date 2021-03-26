Завтра, 27 березня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Олександр ― тато з Кіровоградської області.

На батьківщині Михайла Поплавського живе Олександр Соколюк ― тато, у якого що не день, то свято. Саша досі святкує Новий рік і каже, що ялинку не розбере до Великодня, бо в оселі завжди повинна бути святкова атмосфера. Тато святкує навіть день пасічника, день футболу і день Нобеля. Він упевнений, що отримає Нобелівську премію, тому намагається вже заздалегідь святкувати.

Навіть роботу звичайним таксистом Саша перетворив на розвагу. Встановив у машині караоке і каже, що продовжує справу Ігоря Кондратюка. Якщо пасажири добре співають, везе безкоштовно. Дружина ж хоче, щоб чоловік відчув на собі її щоденні сірі будні і, нарешті, став справжнім батьком для 14-річного Миколи і 3-річного Максима. Що ж буде з Сашею, коли дружина поїде на відпочинок, а святковий стіл доведеться готувати самому? Чи дочекаються синочки свята?

Video: Чи стане справжнім батьком тато-свято в 2 випуску «Хата на тата»-10? 20 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск 10 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 2 випуску Хата на тата-10 став Олександр з Кіровограду

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