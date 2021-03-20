Сьогодні, 20 березня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 1 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Максим ― тато з Яготина.

Проєкт «Хата на тата» вирушив у Яготин на перевиховання місцевого тата. Тут, як кіт у сметані, живе Максим, батько двох дітей: Дарини і Святослава. І хоч голові сімейства ось-ось стукне 30 років, чоловік зізнається, що в душі він ще маленька дитина. Ба більше, його дружина каже, що Максим потребує набагато більше уваги і турботи, ніж її діти.

Коли Надя виходила заміж за нього, то ніяк не очікувала, що коханий, який упадав за нею весь цей час і допомагав, перетвориться на дитя. Та щойно жінка сказала «так», казка скінчилася. Чи вийшло перевиховати тата Максима команді проєкту?

Коли мама поїхала на заслужений відпочинок, тато кілька днів поспіль не міг зібратися з силами та впоратися з побутовими питаннями. Однак на третій день проєкту він отримав конверт із обов’язковими завданнями:

нарешті подорослішати;

разом із сином змайструвати будку для песика;

підготувати доньку до звітного концерту;

ощасливити маму.

А тим часом Надія відпочивала в Буковелі. А ще проєкт здійснив найбільшу мрію мами — привіз у гори її найліпшу подружку, яка каталася на лижах та релаксувала разом із Надею. Тато, у свою чергу, майстрував житло для песика, готував їжу та разом з дочкою відвідував заняття з хореографії. Виконавши всі обов’язкові завдання, сім’я з Яготина виграла 50 тисяч гривень!

Більше на тему: Зіркові татусі, з яких хочеться брати приклад

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ