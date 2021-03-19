Уже цієї суботи, 20 березня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Максим ― тато з Яготина.

«Хата на тата» вирушить у Яготин на перевиховання місцевого тата. Тут, як кіт у сметані, живе Максим, батько двох дітей. І хоч главі сімейства ось-ось стукне 30 років, чоловік зізнається, що в душі він ще маленька дитина. Ба більше, його дружина каже, що Максим потребує набагато більше уваги і турботи, ніж її діти. Коли Надя виходила заміж за нього, то ніяк не очікувала, що коханий, який упадав за нею весь цей час і допомагав, перетвориться на дитя. Та щойно жінка сказала «так», казка скінчилася. Чи вийде перевиховати тата Максима команді проєкту? Не пропустіть!

Video: Чи виправлять тата-неробу в 1 випуску «Хата на тата»-10? 20 квітня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 10 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 1 випуску Хата на тата-10 став Максим з Яготина

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