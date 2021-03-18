Перед стартом 10 сезону проєкту «Хата на тата», ми вирішили згадати пап з 9 сезону проєкту. Героєм 2 випуску 9 сезону проєкту «Хата на тата» став Дмитро Пахомов ― двічі батько, який займається політикою. Дмитро стверджує, що всі побутові й хатні справи зобов’язана робити дружина. Та чи впорається він сам з усіма домашніми обов’язками і вихованням дітей? Читайте в матеріалі.

У 2 випуску «Хата на тата» ми познайомилися з татом-депутатом Дмитром Пахомовим. Як і всякий політик, Діма дуже любить давати обіцянки і не стримувати свого слова. За десять років депутатства в Прилуцькій міськраді він не зробив зовсім нічого, хоча дуже любить лаяти інших політиків. Діма впевнений: він не такий, як інші.

Дмитро любить казати, що в нього зразкова сім’я, але його дружина тільки сумно посміхається, чуючи ці слова. Щоранку вона встає о 6 годині, щоб устигнути зробити всі хатні справи. Чоловік їй зовсім не допомагає, та ще й може дорікнути, якщо Таня трохи затрималася з вечерею або не попрасувала йому сорочку. Таня з гіркотою визнає, що політику Діма любить більше, ніж свою сім’ю.

Та в нього на життя грандіозні амбіції ― він хоче стати мером, а Прилуки перетворити на «маленький Париж». Весь свій час присвячує виборчій кампанії і скандалам, адже впевнений: «Для політика поганим піаром може бути тільки некролог у газеті». Діма ретельно дбає про свою зовнішність і вирішує проблеми, як і годиться депутату, за чашкою кави.

На передвиборних плакатах і в рекламних роликах він ― зразковий сім’янин, турботливий батько і чоловік. Однак за дверима квартири тато не помічає нікого, крім себе. Дружина Таня втомилася чекати, коли відбудуться чергові вибори і чоловік, нарешті, зверне увагу на сім’ю, а красива картинка з передвиборних плакатів стане реальністю. А ще більше мріють відчути татову любов 8-річний Марк і 2-річна Емілія.

Проте в другому випуску проєкту ми переконалися, що депутат-білоручка все ж подужав жіночу роботу. Поки дружина насолоджувалася відпочинком у Карпатах, тато-депутат ліз зі шкіри, щоб упоратися не тільки з графіком мами, а й з обов’язковими завданнями. А вони були непростими: навчити доньку розрізняти кольори, вивчити з сином вірш, відремонтувати всі шафки в квартирі.

У результаті, коли Дмитро зустрівся з дружиною, він пообіцяв їй відмовитися від мерства заради того, щоб побачити, як ростуть його діти. Наприкінці програми сім’я Пахомових виграла 50 тисяч гривень!

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