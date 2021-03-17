Перед стартом 10 сезону проєкту «Хата на тата», ми вирішили згадати пап з 9 сезону проєкту. Героєм сімейного реаліті став Олег Телятник ― актор з Черкас. Уже зараз у мережах активно обговорюють життя родини Телятників. Що ж саме стало причиною бурхливих обговорень? Читайте просто зараз!

Олег Телятник уже 20 років присвячує життя сцені і акторській діяльності. У його арсеналі безліч ролей у спектаклях для дітей. Та найбільше Олег пишається роллю маслюка. Він упевнений, що за майстерністю не поступається Брюсу Віллісу в «Міцному горішку»! Вдома герой поводиться, як голлівудська зірка. Як каже сам Олег, йому потрібен особливий догляд. Він ― людина творча і не помічає нікого, крім себе. Постійно говорить про те, як це ― бути актором. Та чи знає він, що таке бути чоловіком і батьком?

Олегова дружина Надя в 3 випуску проєкту «Хата на тата»-9 відверто розповідає про спільний побут з творчою людиною. У вільний від вистав час Олег воліє лежати і відпочивати або ж готуватися до наступного виступу. Навіть під час суворого карантину, коли театри не працювали, він не став допомагати дружині з хатньою роботою. Замість цього Олег створив свій відеоблог!

Дружина для нього ― і особиста стилістка, і перукарка, і косметологиня, і швачка. Тато хоче бути селебріті і для своїх трьох синів. Олег постійно зайнятий тільки собою. А ось жінка про час на себе може тільки мріяти. Тому цього тижня тато-актор залишився вдома сам із дітьми і на собі відчув, яка несолодка праця по господарству.

У театр Олега влаштував по блату кум сім’ї. Проте в під час карантину довелося не тільки відмовитися від театральної роботи, а й залишитися вдома самому з дітьми! Та навіть в умовах повного домашнього хаосу Олег почав вести власний відеоблог! А от мама встигла за цей тиждень не тільки відпочити на узбережжі Чорного моря, а й зустрітися з відомими українськими дизайнерами та відкрити власну виставку фотографій у найпрестижнішій галереї Одеси!

Зрозумівши, як важко без підтримки дружини, Олег почав виконувати обов’язкові завдання і поставив роботу над відеоблогом на паузу. Йому довелося зібрати врожай, зшити сукню і влаштувати найкращий день народження сину. Та чи впорається він з іншими завданнями? Дізнайтеся в 2 частині 3 випуску шоу «Хата на тата» вже в суботу, 14 листопада, на телеканалі СТБ!

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