20 березня о 17:00 на телеканалі СТБ вийдуть прем’єрні випуски комедійного реаліті «Хата на тата», яке вже 10 років перевиховує ледачих і безвідповідальних татусів. Детальніше ― далі в матеріалі.

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У новому сезоні, вперше за всю історію існування проєкту, два тата разом залишаться на господарстві, а дві мами поїдуть відпочивати. Ця унікальна сім’я з села Утконосівка Одеської області. Олександр і Максим так допекли своїм жінкам, що їхня мати і теща Світлана Михайлівна викликала «Хату на тата». Її дочка Алла і невістка Люба поїдуть на незабутній відпочинок. А чоловіки цілий тиждень будуть не тільки дбати про велике господарство, працювати в теплицях і доїти кіз, а й займатися дітьми, яких у родині ― вісім!

Дивіться з 20 березня проєкт «Хата на тата»-10 щосуботи о 17:00 на телеканалі СТБ!

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Video: «Хата на тата»-10: коли прем’єра нового сезону 20 березня о 17:00 стартують прем'єрні випуски комедійного реаліті Хата на тата, яке вже 10 років перевиховує ледачих і безвідповідальних татусів.

Video: «Хата на тата»-10: коли прем’єра нового сезону 20 березня о 17:00 стартують прем'єрні випуски комедійного реаліті Хата на тата, яке вже 10 років перевиховує ледачих і безвідповідальних татусів.

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