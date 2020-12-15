У суботу, 12 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 7 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Руслан Ковтун ― блогер з Прилук. Як справлявся тато-блогер зі складними завданнями мами? Читайте просто зараз!

Героєм 7 випуску став блогер з Прилук Руслан Ковтун, життя якого карантин перевернув з ніг на голову. Звичайний менеджер з продажу вікон з 15-річним стажем Руслан за пів року став зіркою тіктоку Русланіусом. Маючи достатньо вільного часу, безробітний чоловік кожен свій крок знімає на камеру. І хоча підписників у Русланіуса вже більше мільйона, заробітку — нуль. Багатіє тато лише думкою, що зовсім скоро настане «ера Русланіуса», коли він стане суперпопулярним мільйонером зі своїми віллами, яхтами, автомобілями.

Дружина Надя мріє, щоб чоловік заспокоївся, почав, нарешті, заробляти і подавав гідний приклад дітям. А їх у сім’ї четверо! Цілими днями діти разом з татом знімають відео і проводять час у гаджетах. Поки Русланіус у постійних пошуках нового контенту, який запалить соцмережі, дружина самостійно заробляє, тягне на собі город, дім і дітей. За період карантину багатодітна мама так втомилася, що вирішила терміново звернутися на проєкт «Хата на тата».

І поки тато знімав тіктоки, по маму Надю приїхав красивий незнайомець, щоб забрати її на відпочинок. А шокованому Русланіусу принесли конверт із завданнями! За графіком мами з 7 ранку до самого вечора тато мусив замість перегляду тіктоку готувати їжу, займатися прибиранням та іншими хатніми справами, а ще ― вихованням дітей!

За всіма цими справами тато-блогер навіть забув про телефон та смішні відео! З ранку до ночі він працював на городі та порав курей! А мама тим часом насолоджувалася неймовірним відпочинком у славетному Львові! Надію поселили в один із найкращих готелів міста, зробили макіяж, зачіску та фотосесію. А також мама потрапила на обкладинку модного місцевого журналу!

Завжди втомлена та безсила Надія тепер каталася на спортивній машині та відвідувала салони краси. А Руслан плакав від утоми! Та що він робитиме на третій день проєкту, коли татові-блогеру вручать конверт із обов’язковими завданнями? Дивіться у другій частині 7 випуску шоу «Хата на тата»-9 уже цієї суботи!

Video: Невже тато-блогер розплакався від купи роботи в 7 випуску «Хата на тата»-9? У 7 випуску 9 сезону проєкту Хата на тата новим героєм став Руслан Ковтун ― блогер з Одеси. Чи впорався тато з завданнями у 7 випуску Хата на тата-9?

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