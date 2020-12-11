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Замість підписників ― власні діти: чи виправлять тата-блогера в 7 випуску «Хата на тата»-9?

11.12.2020

Уже цієї суботи, 12 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Руслан Ковтун ― блогер з Прилук.

Героєм 7 випуску стане блогер з Прилук Руслан Ковтун, життя якого карантин перевернув з ніг на голову. Звичайний менеджер з продажу вікон з 15-річним стажем Руслан за пів року став зіркою тіктоку  Русланіусом. Маючи вдосталь вільного часу, безробітний Руслан кожен свій крок знімає на камеру. І хоча підписників у Русланіуса вже понад мільйон, заробітку нуль. Багатіє Руслан лише думкою, що зовсім скоро настане «ера Русланіуса», коли він стане суперпопулярним мільйонером зі своїми віллами, яхтами, автомобілями.

Дружина Надя мріє, щоб чоловік угамувався, почав, нарешті, заробляти і подавав гідний приклад дітям. А їх у сім’ї четверо! Цілими днями діти разом з татом знімають відео і проводять час у гаджетах. Поки Русланіус у постійних пошуках нового контенту, який запалить соцмережі, дружина самостійно заробляє, тягне на собі город, дім і дітей. За період карантину багатодітна мама так втомилася, що вирішила негайно звернутися на проєкт «Хата на тата».

Video: Замість підписників ― власні діти: чи виправлять тата-блогера в 7 випуску «Хата на тата»-9?

12 грудняо 17:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 7 випуску Хата на тата-9 Руслан Ковтун - блогер з Прилук

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