Уже цієї суботи, 12 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Руслан Ковтун ― блогер з Прилук.

Героєм 7 випуску стане блогер з Прилук ― Руслан Ковтун, життя якого карантин перевернув з ніг на голову. Звичайний менеджер з продажу вікон з 15-річним стажем Руслан за пів року став зіркою тіктоку Русланіусом. Маючи вдосталь вільного часу, безробітний Руслан кожен свій крок знімає на камеру. І хоча підписників у Русланіуса вже понад мільйон, заробітку ― нуль. Багатіє Руслан лише думкою, що зовсім скоро настане «ера Русланіуса», коли він стане суперпопулярним мільйонером зі своїми віллами, яхтами, автомобілями.

Дружина Надя мріє, щоб чоловік угамувався, почав, нарешті, заробляти і подавав гідний приклад дітям. А їх у сім’ї четверо! Цілими днями діти разом з татом знімають відео і проводять час у гаджетах. Поки Русланіус у постійних пошуках нового контенту, який запалить соцмережі, дружина самостійно заробляє, тягне на собі город, дім і дітей. За період карантину багатодітна мама так втомилася, що вирішила негайно звернутися на проєкт «Хата на тата».

Video: Замість підписників ― власні діти: чи виправлять тата-блогера в 7 випуску «Хата на тата»-9? 12 грудняо 17:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 7 випуску Хата на тата-9 Руслан Ковтун - блогер з Прилук

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