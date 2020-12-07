У суботу, 5 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Вадим Сливчук ― «Плюшкін» з Одеси. Як справлявся тато-плюшкін зі складними завданнями мами? Читайте просто зараз!

Героєм 6-го випуску «Хата на тата» став Вадим Сливчук з міста Одеса. Вперше за дев’ять сезонів проєкт виправляв справжнього «Плюшкіна»! Вадим працює будівельником і все будівельне сміття привозить додому. За 10 років двір чоловіка перетворився на звалище. Однак Вадим переконує: все це йому потрібно і, не дай бог, дружина хоч щось викине… Ба більше, він купує весь цей мотлох! Дружина Надія живе в постійному ремонті: їй доводиться по п’ять разів мити підлогу і зливати унітаз відерцем.

Зате Вадим розповідає, що зовсім скоро в них удома буде ванна з «Пісяючим хлопчиком», колони, скульптури, фонтан. Надя ж мріє про чистий двір і акуратний ремонт, щоб діти ― 3-річний Матвій і 8-річний Ярослав ― гралися не сміттям. Жінці навіть соромно запросити когось у гості.

Уже на початку програми Вадим показав тонни сміття, яке, за його словами, можна продати за сотні тисяч гривень! На подвір’ї чоловіка є все: статуя пісяючого хлопчика, більярдний стіл, старі ванни і навіть унітази! До того ж тато спромігся в перший день проєкту привезти додому величезний фонтан! Та це вже не мамині проблеми! По Надю якраз приїхав відомий лікар Валерій Ославський! Він відвіз матір двох дітей на відпочинок у мальовничі Карпати!

А тато тим часом отримав список домашніх справ. З самого ранку чоловікові треба було помити брудну підлогу, приготувати сніданок, організувати для синових однокласників день іменинника, зробити з дітьми уроки і прибрати на вулиці!

Та справжній «сюрприз» на тата чекав тоді, коли він побачив конверт з обов’язковими завданнями! За кілька днів Вадим мусив навчити дітей самостійно одягатися, влаштувати Ярослава в хокейну команду, перетворити своє сміття на гроші і зробити маму щасливою!

А дружина Надя в цей момент купувала новий одяг разом з Дмитром Коляденком! Вона відпочивала в Буковелі на масажах, у кафе, а на вечерю її запросив відомий дизайнер! У компанії Дмитра Коляденка під вино та устриці мама забула про всі побутові проблеми і насолоджувалася довгоочікуваним відпочинком!

На 5 день проєкту Вадим все ж устиг продати барахло зі свого двору, яке принесло йому 30 тисяч гривень. У підсумку, він зустрів свою дружину в чистому дворі, з квітами і в новому костюмі. У 6 випуску «Хата на тата»-9 сім’я Вадима Сливчука виграла 50 тисяч гривень!

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Video: Як справжній «Плюшкін» викидав купу мотлоху в 6 випуску «Хата на тата»-9? У 6 випуску 9 сезону проєкту Хата на тата новим героєм став Вадим Сливчук ― плюшкін з Одеси. Чи впорався тато з завданнями у 6 випуску Хата на тата-9?

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