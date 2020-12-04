Уже цієї суботи, 5 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Вадим Сливчук ― «Плюшкін» з Одеси.

Героєм 6-го випуску стане Вадим Сливчук з міста Одеса. Вперше за дев’ять сезонів проєкт береться виправити справжнього «Плюшкіна»! Вадим працює будівельником і все будівельне сміття привозить додому. За 10 років двір чоловіка перетворився на звалище. Однак Вадим переконує: все це йому потрібно і, не дай бог, дружина хоч щось викине… Ба більше, він купує весь цей мотлох! Дружина Надія живе в постійному ремонті: їй доводиться по п’ять разів мити підлогу і зливати унітаз відерцем. І це при тому, що її чоловік ― будівельник.

Зате Вадим розповідає, що зовсім скоро в них удома буде ванна з «Пісяючим хлопчиком», колони, скульптури, фонтан. Надя ж мріє про чистий двір і акуратний ремонт, щоб діти ― 3-річний Матвій і 8-річний Ярослав ― гралися не сміттям. Жінці навіть соромно запросити когось у гості. Чи зробить Вадим на зло дружині ванну з «Пісяючим хлопчиком»? Та головне, чи зможе одеський «Плюшкін» розпрощатися зі сміттям, яке він збирав протягом 10 років?

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Video: Чи виправить проєкт справжнього «Плюшкіна» в 6 випуску «Хата на тата»-9? 5 грудняо 17:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 6 випуску Хата на тата-9 Вадим Сливчук ― крутий пацан з Черкас

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