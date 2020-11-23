У суботу, 21 листопада, о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 5 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Марк Чайковський ― «крутий пацан» з Черкас. Як справлявся тато-репер зі складними завданнями мами? Читайте просто зараз!

Героєм 5 випуску проєкту «Хата на тата» став Марк Чайковський з міста Черкаси. Молодий тато сам себе називає «крутим пацаном», своєю сім’єю вважає братву з району, а всі життєві питання вирішує «по-пацанськи». Нестандартне ремесло дає Марку змогу виділятися з натовпу і мати авторитет серед місцевого контингенту: «Я не звичайний пацан, я відповідаю за голови пацанів». Без тата, справді, жодна волосина не впаде з голови братви, бо працює він барбером. А у вільний від роботи час розсікає по району в компанії «пацанів».

Удома на тата чекають 6-річний син Марк, 2-річний Ніколас і дружина Вікторія, яка сама тягне весь побут на тендітних плечах. У домашніх справах і вихованні дітей він не бере участі принципово, бо «не пацанська це справа». У відповідь на будь-яке прохання дружини про допомогу Марк і вдома влаштовує «розбірки». Проте Вікторія не втрачає надії перевиховати безвідповідального татка: «Адже він не пацан, він чоловік і батько!».

Але ось яка штука ― по маму приїхав відомий шоумен Дмитро Коляденко! Тато хотів зробити рекламу для свого барбершопу і запропонував зірці підстригти бороду в його салоні! Після стрижки мама поїхала на відпочинок, а чоловік нагодував дітей домашніми пельменями і вирушив на реп-батл. Саме там він відчув найбільше емоцій! Після перемоги в батлі татові винесли конверт із графіком мами! О 7-й ранку Марк уже повинен готувати сніданок для своїх дітей, але в цей же день він танцював з дітьми до 2-ї години ночі!

З самого ранку на тата навалилася купа завдань: прибирання, приготування сніданку, прогулянка з дітьми. А ось мама в цей момент відпочивала в прекрасних Карпатах! Удома на тата чекав ще один неприємний сюрприз ― обов’язкові завдання! Крутий пацан Марк з ранку до ночі клеїв шпалери, готувався з сином до змагань, відпрацьовував волонтером у дитячому будинку і організовував власне весілля!

Виявляється, у Марка і Вікторії досі не було церемонії одруження! Тому на 5-й день проєкту Марк купував обручки і ​​готувався до особливого свята. Чоловік самотужки вибирав сукню для дружини, ресторан і одягав дітей. У підсумку, Марк усвідомив свої помилки, влаштував душевне свято і здобув виграш ― 50 тисяч гривень на весільну подорож!

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