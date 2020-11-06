Уже в цю суботу, 7 листопада, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Олег Телятник ― актор з Черкас.

Тато Олег Телятник уже 20 років присвячує життя сцені і акторській діяльності. У його арсеналі безліч ролей у спектаклях для дітей. Найбільше Олег пишається роллю маслюка. Він упевнений, що за майстерністю не поступається Брюсу Віллісу в «Міцному горішку»! Вдома герой поводиться, як голлівудська зірка. Як каже сам Олег, йому потрібен особливий догляд.

Дружина для нього ― і особиста стилістка, і перукарка, і косметологиня, і швачка. Тато хоче бути селебріті і для своїх трьох синів. Весь час Олег зайнятий тільки собою. А ось жінка про час на себе може тільки мріяти. Виправить це «Хата на тата»! Тато-актор залишиться вдома сам із дітьми і на собі відчує, яка несолодка робота по господарству. Чи впорається він із домашніми обов’язками і чи змінить свої погляди на життя?

Video: Чи впорається тато-селебріті з домашніми обов’язками в 3 випуску «Хата на тата»-9? 7 листопада о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 3 випуску Хата на тата-9 стане тато-селебріті з Черкас

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