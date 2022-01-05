5 января в 19:50 на телеканале СТБ состоится премьера 8 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем выпуска станет Славик Комыш – завфермызавфермы из села Домантово Черкасской области.

В эфире Славик Комыш – завфермы из села Домантово Черкасской области. На работе он директор, его слушают все коровы и доярки. Начальник папа и дома – все хозяйство делегирует своей жене Инне, даже любимую свиноматку Машку. Делать руками ничего не может, потому что говорит, что живет по таймингу и весь график у него расписан. Но уже сегодня Славе придется пожить по графику жены. Какую свинью подсунет отцу его любимица Машка, когда жена уедет? Чем закончится новогодний шоппинг с двумя своенравными доченьками? Сможет ли папа приготовить кровянку к праздничному столу?

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