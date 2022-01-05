Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaGF0YW5hdGF0YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

«Хата на тата»-10 выпуск 8: Справится ли папа-фермер с обязательными заданиями?

05.01.2022

5 января в 19:50 на телеканале СТБ состоится премьера 8 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем выпуска станет Славик Комыш – завфермызавфермы из села Домантово Черкасской области. 

В эфире Славик Комыш – завфермы из села Домантово Черкасской области. На работе он директор, его слушают все коровы и доярки. Начальник папа и дома – все хозяйство делегирует своей жене Инне, даже любимую свиноматку Машку. Делать руками ничего не может, потому что говорит, что живет по таймингу и весь график у него расписан. Но уже сегодня Славе придется пожить по графику жены. Какую свинью подсунет отцу его любимица Машка, когда жена уедет? Чем закончится новогодний шоппинг с двумя своенравными доченьками? Сможет ли папа приготовить кровянку к праздничному столу?

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить