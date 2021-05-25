22 мая в 17:00 на телеканале СТБ вышел 17 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Николай Литвин из Кировоградской области.

Героем 17 выпуска «Хата на тата»-9 стал Николай Литвин ― самый зажигательный папа города Долинская Кировоградской области. Николай уверен, что музыка ― это смысл его жизни. И нет инструмента или мелодии, которые были бы ему не под силу. В своем городе мужчина ― настоящая знаменитость, ведь без его аккомпанемента не проходит ни один праздник. Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью ― диджеем.

Регулярно находясь среди детей и тинейджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным. Свой возраст папа не разглашает. Все его друзья моложе на 15―20 лет. А пока Николай «молодится», его жена Елена ― кстати, тоже моложе мужа на 16 лет ― чахнет на глазах, ведь сама тянет весь быт и воспитывает двоих детей: 9-летнего Артема и 14-летнюю Лизу. Мужчину в будни трудно дома застать, а по праздникам ― и подавно.Николай убежден, что у него еще вся жизнь впереди, поэтому откладывает семью и будничные хлопоты на будущее.

Но когда жену Николая Елену проект «Хата на тата» отвез на столь желанный отдых, диджею стало не так весело! В течение недели ярый гуляка впервые в своей жизни занимался домашними хлопотами: приготовлением пищи, воспитанием детей, уборкой и стиркой. А Елена приехала на отдых в прекрасную Одессу! Женщина имела возможность пообщаться в любимом городе с самим Григорием Решетником, Тамерланом и Аленой!

А вот какие обязательные задания ждали ленивого папу на проекте «Хата на тата», узнайте во второй части 17 выпуска шоу уже в эту субботу, 29 мая!

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