22 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Николай Литвин из Кировоградской области.

Героем 17 выпуска «Хата на тата»-9 станет Николай Литвин – самый зажигательный папа города Долинская Кировоградской области. Николай уверен, что музыка – это смысл его жизни. И нет инструмента или мелодии, которые были бы ему не по зубам. В своем городе мужчина – настоящая знаменитость, ведь без его аккомпанемента не проходит ни одно торжество. Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью – диджеем.

Регулярно находясь среди детей и тинейджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным. Свой возраст папа не разглашает. Все его друзья моложе на 15–20 лет. А пока Николай «молодится», его жена Елена – кстати, тоже моложе мужа на 16 лет – чахнет на глазах, ведь сама тянет весь быт и воспитывает двоих детей: 9-летнего Артема и 14-летнюю Лизу. Мужчину в будни трудно дома застать, а в праздники – так тем более.

Николай убежден, что у него еще вся жизнь впереди, поэтому откладывает семью и будничные хлопоты на будущее. Но справится ли вечно молодой папа, оставшись на неделю без жены? И овладеет ли так же виртуозно, как музыкальными инструментами, поварешками, вениками и тряпками? И сколько же на самом деле лет Николаю, который уверяет, что «старость» его не берет?

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 17: справится ли вечно молодой папа, оставшись на неделю без жены? 17 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Новым героем станет папа-тусовщик

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