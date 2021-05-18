15 мая в 17:00 на телеканале СТБ вышел 16 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Армен Казаров из Харькова.

Героем 16 выпуска 9-го сезона стал Армен Казаров из Харькова. Армянин по крови, украинец по паспорту, а в душе ― настоящий ребенок. В свои 33 Армен обожает детские машинки, аттракционы, компьютерные игры, а больше всего ― капризничать перед женой, требуя к себе внимания. Ежедневно папа забывает полотенце, когда идет в ванную, не знает, где лежат его носки, просит кушать каждые 2 часа. Жена Вита устала нянчиться со своим мужем, имея еще троих детей.

Пятилетний Адриан ― копия своего папы: не может жить без мяса, компьютерных игр и ежедневных капризов. Девятилетний Алексан ― вегетарианец, философию которого папа-армянин не разделяет. Четырехлетняя Таня ― приемная девочка, которую семья удочерила несмотря на предостережения врачей. И хотя график заботливой мамы 24/7 и без выходных годами, материнство Вита считает своим призванием. Но кроме супермамы все трое детей мечтают и о суперпапе.

И пока папа целыми днями работал на кухне и учил уроки с детьми, мама уехала на отдых в самое сердце страны ― Киев. Уже в первый день женщина каталась на кабриолете с победительницами проекта «Супермама»! После этого мамы поехали на массаж, в клуб и отдыхали на шопинге.

А вот отец уже через несколько дней получил конверт с обязательными заданиями:

Познакомить Адриана с армянской культурой

Заняться волонтерством с Алексаном в приюте для животных

Изготовить с Танюшей картину «Моя счастливая семья»

Основать семейную традицию

Найти общее хобби с детьми

Собрать всех за одним столом

Так, справившись со всеми обязательными заданиями проекта, семья Казаровых получила 50 тысяч гривен!

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 16: удалось ли шоу перевоспитать строптивого отца-армянина? В 16 выпуске 9 сезона проекта Хата на тата был папа-армянин Справился ли папа с заданиями в 16 выпуске Хата на тата 9?

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