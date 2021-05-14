15 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Армен Казаров из Харькова.

Героем 16 выпуска 9-го сезона станет Армен Казаров из Харькова. Армянин по крови, украинец по паспорту, а в душе ― настоящий ребенок. В свои 33 Армен обожает детские машинки, аттракционы, компьютерные игры, а больше всего ― капризничать перед женой, требуя к себе внимания. Ежедневно папа забывает полотенце, когда идет в ванную, не знает, где лежат его носки, просит есть каждые 2 часа. Жена Вита устала нянчиться со своим мужем, имея еще трое детей.

Пятилетний Адриан ― копия своего папы: не может жить без мяса, компьютерных игр и ежедневных капризов. Девятилетний Алексан ― вегетарианец, философию которого папа-арменин не разделяет. Четырехлетняя Таня ― приемная девочка, которую семья удочерила, несмотря на предостережения врачей. И хотя график заботливой мамы 24/7 и без выходных годами, материнство Вита считает своим предназначением. Но кроме супермамы все трое детей мечтают и о суперпапе.

Поэтому, как только мама уедет, дети покажут Армену, что такое кавказский темперамент.

Справится ли папа с недетским графиком жены?

Из-за чего против него восстанут дети и даже собака Челси и кошка Бусинка?

Почему кулинарные прихоти сыновей приведут отца в бешенство?

И неужели он заставит всю семью перейти на вегетарианство?

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 16: перевоспитает ли проект взрослое дитя в настоящего папу? 15 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Новым героем станет папа-дитя

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