1 мая в 17:00 на телеканале СТБ вышел 15 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Евгений Граффи из города Долинская Кировоградской области.

Героем выпуска стал Евгений Граффи из города Долинская Кировоградской области. Он утверждает, что является потомком графского рода, чем очень гордится. Несмотря на то, что живет аристократ не в роскошном дворце, а в обычной квартире, ведет он себя, как настоящий вельможа. Двух дочерей: 4-летнюю Катарину и 12-летнюю Даниэлу, ― папа воспитывает, как будущих графинь. Есть у «графа» и прислуга. Эту роль выполняет жена Ольга, которая вынуждена всячески угождать мужу и удовлетворять все его прихоти.

Евгений считает Ольгу простушкой, без рода и племени, и клюет ее за отсутствие графских манер и изысканного вкуса. Сам «аристократ» бытовыми делами не интересуется, поскольку считает себя интеллигентом и творческой личностью. Поэтому единственное место, где Евгений выкладывается по полной, ― это торжества и праздники, где он работает видеографом.

Ольга устала быть служанкой и больше всего хочет, чтобы муж снова увидел в ней любимую жену, которую когда-то оберегал и ценил, как сокровище. Но смог ли Евгений Граффи справиться с графиком своей жены?

Мама Ольга собрала вещи и отправилась в лучшее путешествие в своей жизни! Она целую неделю жила в имении под Киевом и чувствовала себя настоящей графиней! Специально для нее команда шоу организовала поездку в столицу, прямо на съемочную площадку ее любимого сериала ― «Крепостная»-3.

Папа тем временем впервые в жизни готовил детям завтраки, учил с ними уроки и занимался хозяйством. А на третий день тяжелой работы получил конверт с обязательными заданиями:

Подготовить Катарину к празднику в саду

Помочь Даниэле преодолеть комплексы

Закончить ремонт на кухне

Разглядеть в жене графиню

Всего за неделю папе удалось справиться со всеми обязательными заданиями и перевоплотиться из надоедливого графа в настоящего мужчину. Так семья Евгения Граффи выиграла от команды проекта 50 000 гривен!

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Читайте нас также в Viber и Telegram