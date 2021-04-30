1 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Евгений Граффи из города Долинская Кировоградской области.

Героем выпуска станет Евгений Граффи из города Долинская Кировоградской области. Он утверждает, что является потомком графского рода, чем очень гордится. Несмотря на то, что живет аристократ не в роскошном дворце, а в обычной квартире, ведет он себя, как настоящий вельможа. Двух дочерей: 4-летнюю Катарину и 12-летнюю Даниэлу, ― папа воспитывает, как будущих графинь. Есть у «графа» и прислуга. Эту роль выполняет жена Ольга, которая вынуждена всячески угождать мужу и исполнять все его прихоти.

Евгений считает Ольгу простушкой, без роду и племени, и клюет ее за отсутствие графских манер и изысканного вкуса. Сам «аристократ» бытовыми делами не интересуется, поскольку считает себя интеллигентом и творческой личностью. Поэтому единственное место, где Евгений выкладывается на полную, — это торжества и праздники, где он работает видеографом.

Ольга устала быть служанкой и больше всего хочет, чтобы муж снова увидел в ней любимую жену, которую когда-то оберегал и ценил, как сокровище.

Но сможет ли Евгений Граффи справиться с графиком своей жены? Смотрите совсем скоро!

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 15: справится ли папа-граф с графиком своей жены? 1 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Новым героем станет папа-граф

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