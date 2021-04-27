24 апреля в 17:00 на телеканале СТБ вышел 14 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Игорь Ляшенко ― торговый представитель из Купянска!

Героем выпуска стал торговый представитель Игорь Ляшенко из города Купянск Харьковской области. Игорю крупно повезло, ведь он работает под руководством своей жены. Тем, что его жена Ксенька ― она ​​же и его начальница Ксения Юрьевна, Игорек пользуется, как может: бездельничает на работе, выпрашивает сверхурочный отпуск, больничный и без зазрения совести спихивает на жену свои должностные обязанности.

Игорь гордится тем, что его Ксения ― «женщина со стальными яйцами», ведь за 15 лет брака она приобрела ему машину, построила дом и устроила на работу. Свою роль в семье он видит в том, чтобы радовать глаз жены и любить ее. Жена Ксения устала быть «железной леди» и хочет, чтобы Игорь стал, наконец, самостоятельным человеком и взял на себя ответственность за семью и двоих детей: 15-летнего Игоря и 9-летнюю Дашу. Но справился ли Игорь без жены-начальницы?

Пока мама уехала в отпуск, папа забыл о нуждах детей и махнул с друзьями кататься на лыжах! А мама тем временем жила в огромном доме в Карпатах! Она каталась на лошадях, ходила на спа-процедуры и фотосессии. А еще проект «Хата на тата» совершил ее профессиональную мечту: Ксении организовали встречу с самим Андреем Мацолой ― директором компании, в которой она работает! Папа тем временем кормил детей, занимался стиркой и с утра до ночи плакал над уборкой огромного дома!

На третий день папа получил конверт с обязательными заданиями:

Сделать с дочерью оригами для школьного конкурса

Вместе с сыном построить навес

Заслужить тещину любовь

Стать самостоятельным в работе.

Справившись со всеми обязательными заданиями, семья Ляшенко выиграла от шоу «Хата на тата» 50 тысяч гривен!



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