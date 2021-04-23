24 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Игорь Ляшенко — торговый представитель из Купянска.

Героем станет торговый представитель Игорь Ляшенко из городка Купянск на Харьковщине. Игорю крупно повезло, ведь он работает под руководством своей жены. Тем, что его супруга Ксенька — она ​​же и его начальник Ксения Юрьевна, Игорек пользуется, как может: бездельничает на работе, выпрашивает сверхурочный отпуск, больничный и без зазрения совести спихивает на женщину свои должностные обязанности.

Игорь гордится тем, что его Ксения — «женщина со стальными яйцами», ведь за 15 лет брака она приобрела ему авто, построила дом и устроила на работу. Свою роль в семье он видит в том, чтобы радовать глаз жены и любить ее. Жена Ксения устала быть «железной леди» и хочет, чтобы Игорь стал, наконец, самостоятельным человеком и взял на себя ответственность за семью и двух детей: 15-летнего Игоря и 9-летнюю Дашу. Справится ли Игорь без жены-начальницы? В какую беду он попадет по работе? И завоюет ли любовь тещи?

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 14: справится ли папа-лентяй без своей жены ― железной леди? 24 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Новым героем станет папа-европеец

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