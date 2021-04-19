17 апреля в 17:00 на телеканале СТБ вышел 13 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Виктор Мельник ― дальнобойщик с Буковины.

Героем тринадцатого выпуска 9-го сезона «Хата на тата» стал Виктор Мельник. Хотя Витя родом из небольшого села Ивановцы, что на Буковине, он считает себя настоящим европейцем. Ведь объездил всю Европу, работая там дальнобойщиком. У Вити свободный график, поэтому в перерывах между поездками он успевает попробовать французских круассанов в Париже и понежиться на морском побережье Италии. Он уверен, что жить надо так, как европейцы: прежде отдых, а потом уже все остальное.

Между тем его жене Маричке некогда и оглянуться, ведь она вот уже 17 лет самостоятельно ведёт хозяйство и воспитывает троих детей: 16-летнего Богдана, 11-летнюю Иванку и 9-летнюю Надю. Муж же домой приезжает, как на курорт: пьет пиво с друзьями, парится в сауне и устраивает дома настоящие пиры для кумовьев и родственников.

Жена Маша устала тянуть на себе всю семью, ведь мужа месяцами не бывает дома. Как справился папа-европеец с тяжелой работой в родном селе? И почему против хозяина восстали и куры, и свиньи, и даже коза Белка?

Когда папа понял, что его ждет дома, его жена уже собиралась на отдых вместе с участником 7 сезона шоу «Х-фактор» Тимуром Мазуром! Маричка приехала в Киев! Ее встретил сам мэр города ― Виталий Кличко! Он приготовил женщине настоящий сюрприз: букет цветов и книгу со своими крылатыми выражениями.

Также мама впервые в жизни посетила неделю моды и жила в лучшей пятизвездочной гостинице города! А папа тем временем впервые собственноручно стирал тюли, занимался уборкой, кормил детей и работал до седьмого пота по хозяйству!

На третий день проекта Виктор получил конверт с обязательными заданиями:

устроить родителям день отдыха;

поддержать выбор сына стать полицейским;

организовать в селе кружок танцев для Иванки;

улучшить уровень иностранного языка у Нади.

Справившись со всеми обязательными заданиями, семья Мельник выиграла от проекта «Хата на тата»-9 50 тысяч гривен!

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