17 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Виктор Мельник ― дальнобойщик с Буковины!

Героем тринадцатого выпуска 9-го сезона «Хата на тата» станет Виктор Мельник. Хотя Витя родом из небольшого села Ивановцы, что на Буковине, но считает себя настоящим европейцем. Ведь объездил всю Европу, работая там дальнобойщиком. У Вити свободный график, поэтому в перерывах между поездками он успевает попробовать французских круассанов в Париже и понежиться на морском побережье Италии. Он уверен, что жить надо так, как европейцы, ― прежде всего отдых, а потом уже все остальное.

Между тем его жене Маричке некогда и голову поднять, ведь она вот уже 17 лет самостоятельно управляется со скотом и воспитывает троих детей: 16-летнего Богдана, 11-летнюю Иванку и 9-летнюю Надю. Муж же домой приезжает, как на курорт: пьет пиво с друзьями, парится в сауне и устраивает дома настоящие пиры для кумовьев и родственников.

Жена Маша устала тянуть на себе всю семью, ведь мужа месяцами не бывает дома. Как справится папа-европеец с тяжелой работой в родном селе? И почему против хозяина восстанут и куры, и свиньи, и даже коза Белка? Смотрите 17 апреля в 17:00 в проекте «Хата на тата» на телеканале СТБ!

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 13: справится ли папа-европеец с тяжелой работой в родном селе? 17 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Новым героем станет папа-европеец

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