10 апреля на телеканале СТБ вышел 4 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новыми героями семейного реалити были сразу два папы!

Впервые за 10 лет существования проекта два папы вместе остались на хозяйстве, а две мамы поехали отдыхать. Эта уникальная семья из села Утконосовка Одесской области. Сын Александр и зять Максим так уже достали, что бабушка Светлана Михайловна вызвала «Хату на тата». Ее дочь Алла и невестка Люба поехали на незабываемый отдых. А вот мужчины остались на хозяйстве, где пришлось целую неделю работать в теплицах, доить коз, а самое интересное ― кормить и воспитывать восьмерых детей!

Мам встретили с цветами и аплодисментами в солнечной Одессе, в пятизвездочном отеле! Алла и Люба жили всю неделю на морском побережье, ходили в лучшие салоны красоты и рестораны города и попали за кулисы к топовой артистке страны ― Оле Поляковой! Мамочки могли наедине пообщаться со знаменитостью и от всей души оторваться на концерте!

А тем временем два папы вообще не успевали по графику мам! Именно поэтому каждое утро в 6:00 бабушка Светлана Михайловна криками будила ленивых пап! Завтрак, уборка, детсад и школа ― вся ответственность за восьмерых детей легла на них. Однако и дети, и бабушка отказывались есть ту пищу, которую готовили Максим и Саша. Даже правильно собрать урожай для ленивцев было сверхсложной задачей!

На третий день проекта отцы получили конверт с обязательными заданиями:

научить Артемку, Ангелину и Адриану ездить на велосипедах;

изучить таблицу умножения с Кириллом и Арианом ;

принять участие в конкурсе «Лучший папа» с Виталиной и Соней;

научить Богдана водить машину;

позаботиться о здоровье мам;

свозить детей на море.

Так два папы всю неделю собирали урожай, кормили детей и плакали над тяжелым графиком мам. Но справившись со всеми заданиями, семья из Утконосовки все же выиграла на проекте 50000 гривен!

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 4: Почему двое пап заплакали на проекте с 8 детьми? В 12 выпуске 9 сезона проекта Хата на тата новыми героями стали двое пап из Одессы. Справились ли папы с заданиями в 12 выпуске Хата на тата 9?

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