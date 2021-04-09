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«Хата на тата»-10 выпуск 4: Продолжение приключений Лёлека и Болека в их персональном детском саду

09.04.2021

10 апреля в 16:45 на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новыми героями семейного реалити стали сразу два папы!

Уже в эту субботу не пропустите продолжение приключений Лёлека и Болека в их персональном детском саду. Ведь впервые в истории «Хати на тата» на хозяйстве остались не один, а два героя. Зять и сын так достали, что мама-теща отправила их в проект на перевоспитание. Дочь Алла и невестка Люба получили заслуженный отдых, о котором мечтали годами. А Максиму и Саше остались восемь детей, козы, теплицы и бабушка. 

В 4 выпуске «Хата на тата»-10 вы узнаете:

  • Осилят ли папы такой график мам? 
  • Почему дети устроят им настоящую забастовку? 
  • Как Максим доведет Сашу до слез? И почему в конце будет плакать сам? 
  • Сколько обязательных заданий папы получат на двоих? И почему разругаются? 

Это настоящий вызов для команды проекта!

Video: «Хата на тата»-10 выпуск 4: Продолжение приключений Лёлека и Болека в их персональном детском саду

10 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск 10 сезона проекта Хата на тата. Героем 4 выпуска Хата на тата-10 станут сразу два папы

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