«Хата на тата»-10 выпуск 4: Продолжение приключений Лёлека и Болека в их персональном детском саду
09.04.2021
10 апреля в 16:45 на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новыми героями семейного реалити стали сразу два папы!
Уже в эту субботу не пропустите продолжение приключений Лёлека и Болека в их персональном детском саду. Ведь впервые в истории «Хати на тата» на хозяйстве остались не один, а два героя. Зять и сын так достали, что мама-теща отправила их в проект на перевоспитание. Дочь Алла и невестка Люба получили заслуженный отдых, о котором мечтали годами. А Максиму и Саше остались восемь детей, козы, теплицы и бабушка.
В 4 выпуске «Хата на тата»-10 вы узнаете:
- Осилят ли папы такой график мам?
- Почему дети устроят им настоящую забастовку?
- Как Максим доведет Сашу до слез? И почему в конце будет плакать сам?
- Сколько обязательных заданий папы получат на двоих? И почему разругаются?
Это настоящий вызов для команды проекта!
Video: «Хата на тата»-10 выпуск 4: Продолжение приключений Лёлека и Болека в их персональном детском саду
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