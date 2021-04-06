3 апреля на телеканале СТБ вышел 3 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новыми героями семейного реалити стали сразу двое пап!

Впервые за 10 лет существования проекта два папы вместе остались на хозяйстве, а две мамы поехали отдыхать. Эта уникальная семья из села Утконосовка Одесской области. Сын Александр и зять Максим так уже достали, что бабушка Светлана Михайловна вызвала «Хату на тата». Ее дочь Алла и невестка Люба поехали на незабываемый отдых. А вот мужчины остались на хозяйстве, где пришлось целую неделю работать в теплицах, доить коз, а самое интересное ― кормить и воспитывать восьмерых детей!

На этой неделе мам встретили с цветами и аплодисментами в солнечной Одессе, в пятизвездочном отеле! Алла и Люба жили всю неделю у самого морского берега, ходили в лучшие салоны красоты и рестораны города и попали за кулисы к топовой артистке страны ― Оле Поляковой! Мамочки могли один на один пообщаться со знаменитостью и от всей души оторваться на концерте!

А тем временем двое пап вообще не успевали по графику мам! Именно поэтому каждое утро в 6:00 бабушка Светлана Михайловна криками будила ленивых отцов! Завтрак, уборка, детсад и школа ― вся ответственность за восьмерых детей легла на них. Однако и дети, и бабушка отказывались кушать то, что готовили Максим и Саша. Даже правильно собрать урожай для ленивцев было сверхсложной задачей!

Но что будет с отцами, когда они впервые увидят список обязательных заданий? Смотрите продолжение уже в эту субботу, 10 апреля, в 17:00 на телеканале СТБ!

Video: Как выживали 8 детей с двумя ленивыми отцами в 3 выпуске «Хата на тата»-10? В 3 выпуске 10 сезона проекта Хата на тата новым героем стали двое пап из Одессы. Справились ли папы с заданиями в 3 выпуске Хата на тата-10?

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