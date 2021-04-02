3 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новыми героями семейного реалити станут сразу два папы!

Впервые за 10 лет существования проекта два папы вместе останутся на хозяйстве, а две мамы поедут отдыхать. Эта уникальная семья из села Утконосовка Одесской области. Сын Александр и зять Максим настолько досадили, что бабушка Светлана Михайловна вызвала «Хату на тата». Ее дочь Алла и невестка Люба уедут на незабываемый отдых. А вот мужчины останутся на хозяйстве, где придётся целую неделю работать в теплицах, доить коз, а самое интересное — кормить и воспитывать восьмерых детей!

Video: Что будут делать два папы, когда вместе останутся на хозяйстве в 3 выпуске «Хата на тата»-10? 3 апреля в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 10 сезона проекта Хата на тата. Героем 3 выпуска Хата на тата-10 станут сразу два папы

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Читайте нас также в Viber и Telegram