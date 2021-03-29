27 марта в 17:00 на телеканале СТБ вышел 2 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Александр ― папа из Кировоградской области.

На родине Михаила Поплавского живет Александр Сокалюк ― папа, у которого что ни день, то праздник. Саша до сих пор празднует Новый год и говорит, что елку не разберет до Пасхи, потому что в доме всегда должна быть праздничная атмосфера. Папа отмечает даже день пасечника, день футбола и день Нобеля. Он уверен, что получит Нобелевскую премию, поэтому старается уже заранее праздновать.

Даже работу обычным таксистом Саша превратил в развлечение. Установил в машине караоке и говорит, что продолжает дело Игоря Кондратюка. Если пассажиры хорошо поют, везет бесплатно. Жена же хочет, чтобы муж почувствовал на себе ее ежедневные серые будни и наконец стал настоящим отцом для 14-летнего Николая и 3-летнего Максима.

Однако когда жена уехала на отдых, праздничный стол пришлось готовить самому! И сыночки, и соседи едва дождались праздничного ужина! И пока папа крутился, как уж, со своими гостями на Меланку, мама тем временем отдыхала в прекрасных Карпатах! А уже на третий день Александр ознакомился с основными заданиями:

Собрать семью на еще один праздничный ужин.

Стать для Коли настоящим отцом.

Отучить Максима от бутылочки.

Создать жене уголок для самореализации.

Справившись со всеми заданиями, Александр доказал жене и детям, что он действительно изменился! Именно поэтому семья Сокалюк получила долгожданный выигрыш ― 50 000 гривен!

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