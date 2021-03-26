Завтра, 27 марта, в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Александр — папа из Кировоградской области.

На родине Михаила Поплавского живет Александр Соколюк — папа, у которого что ни день, то праздник. Саша до сих пор отмечает Новый год и говорит, что елку не разберет до Пасхи, потому что в доме всегда должна быть праздничная атмосфера. Папа празднует даже день пасечника, день футбола и день Нобеля. Он уверен, что получит Нобелевскую премию, поэтому старается уже заранее праздновать.

Даже работу обычным таксистом Саша превратил в развлечение. Установил в машине караоке и говорит, что продолжает дело Игоря Кондратюка. Если пассажиры хорошо поют, везет бесплатно. Супруга же хочет, чтобы мужчина испытал на себе ее ежедневные серые будни и, наконец, стал настоящим отцом для 14-летнего Николая и 3-летнего Максима. Что же будет с Сашей, когда жена поедет на отдых, а праздничный стол придется готовить самому? Дождутся ли сыночки праздника?

Video: Станет ли настоящим отцом папа-праздник во 2 выпуске «Хата на тата»-10? 27 ноября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 10 сезона проекта Хата на тата. Героем 2 выпуска Хата на тата-10 станет Александр из Кировограда

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