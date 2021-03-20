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Неужели папа-бездельник отказался танцевать с собственной дочерью в 1 выпуске «Хата на тата»-10?

20.03.2021

Сегодня, 20 марта, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 1 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Максим ― папа из Яготина.

Проект «Хата на тата» отправился в Яготин на перевоспитание местного папы. Здесь, как кот в сметане, живет Максим, отец двоих детей: Дарьи и Святослава. И хотя главе семейства вот-вот стукнет 30 лет, мужчина признается, что в душе он еще маленький ребенок. Более того, его жена говорит, что Максим требует гораздо больше внимания и заботы, чем ее дети.

Когда Надя выходила замуж за него, то никак не ожидала, что любимый, который ухаживал за ней все это время и помогал, превратится в ребенка. Но едва женщина сказала «да», как сказка закончилась. Получилось ли перевоспитать папу Максима команде проекта?

Когда мама отправилась на заслуженный отдых, папа несколько дней подряд не мог собраться с силами и справиться с бытовыми вопросами. Однако на третий день проекта он получил конверт с обязательными заданиями:

  • наконец повзрослеть;
  • вместе с сыном смастерить будку для собачки;
  • подготовить дочь к отчетному концерту;
  • осчастливить маму.

А тем временем Надежда отдыхала в Буковеле. А еще проект осуществил заветную мечту мамы ― привез в горы ее лучшую подружку, которая каталась на лыжах и релаксировала вместе с Надей. Папа, в свою очередь, мастерил жилье для собаки, готовил еду и вместе с дочерью посещал занятия по хореографии. Выполнив все обязательные задания, семья из Яготина выиграла 50 000 гривен!

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